Omaggio a Vivaldi con “Europa Galante” e monumenti aperti in notturna

MONREALE – Interessanti proposte di grande attrattiva culturale e turistica arricchiscono, non solo di note, la programmazione concertistica della Settimana Internazionale di Musica Sacra, in corso con grande successo al Duomo e in altre chiese storiche di Monreale. Un traguardo reso possibile dalle sinergie che animano la rassegna, organizzata dalla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana con il supporto della Regione e in collaborazione con il Comune e l’Arcidiocesi.

In particolare, sabato 23 ottobre – dopo l’atteso concerto serale in Cattedrale delle ore 21, che vedrà protagonista il blasonato ensemble Europa Galante, fondato e diretto da uno specialista del calibro di Fabio Biondi, con la prestigiosa partecipazione del mezzosoprano Vivica Genaux – verranno aperti in notturna al pubblico importanti monumenti, ovvero lo stesso Duomo, il Chiostro dei Benedettini, la Biblioteca comunale Santa Maria La Nuova e la Biblioteca Torres, che saranno visitabili dalle ore 22 alle 24.

L’iniziativa, coordinata dall’assessorato comunale al Turismo dell’amministrazione presieduta dal sindaco Alberto Arcidiacono, è volta a far conoscere il prezioso patrimonio artistico e monumentale che fa parte del percorso arabo-normanno.

“Altra rilevante novità – dichiara l’assessore al Turismo e alle Attività produttive Geppino Pupella – collegata alla rassegna è il ciclo di incontri ‘Note di Gusto’, ideato per illustrare il programma dei concerti in piacevole abbinamento con la degustazione dei vini della Doc Monreale, con l’obiettivo di promuovere il patrimonio enogastronomico del territorio”.

Anche l’atteso concerto vivaldiano in Cattedrale – che esplora lo sconfinato repertorio del ‘prete rosso’, abbinando il ‘sacro’ di pagine note e meno note al ‘profano’ delle celeberrime Quattro stagioni – sarà preceduto dalla presentazione che avrà luogo alle 19.30 nel porticato del Collegio di Maria-Fondazione Greco Carlino, a cura del musicologo Dario Oliveri. Sarà l’occasione per approfondire i brani selezionati dal palermitano Fabio Biondi per la ‘sua’ Europa Galante, da lui fondata nel 1989 e impostasi in pochissimi anni, grazie ad un’attività concertistica estesa in tutto il mondo e ad un incredibile successo discografico, tanto da affermarsi come l’ensemble italiano specializzato in musica antica più famoso e più premiato in campo internazionale, in un panorama dominato dalle formazioni del Nord Europa.

Nella quinta giornata della Settimana Internazionale di Musica Sacra si segnalano ancora altri due eventi musicali. Alle ore 17, nella Cappella del Seminario Torres, I’Ensemble Nova Musica, guidato da Marco Salvaggio, eseguirà “Rispondimi bellezza”, una partitura per orchestra da camera di Salvatore Passantino, ispirata a Raffaello Sanzio e composta nel 2020, in occasione del 500° anniversario della morte del grande pittore.

Alle 18, nella Chiesa della SS. Trinità al Collegio di Maria, gli Archi Sinfonici Siciliani propongono le “Passeggiate per archi”, in un repertorio che mette a confronto Bach e Vivaldi.

Anche domenica 24 ottobre il programma della Settimana si annuncia davvero intenso, per culminare nel “Requiem” verdiano che sarà diretto da Nicola Luisotti e vedrà in campo l’Orchestra Sinfonica Siciliana e il Coro del Teatro Massimo di Palermo.

Un week end ricchissimo di suggestioni non solo musicali, che confermano il fascino e il retaggio di Monreale, capitale della cultura e patrimonio dell’Umanità.

Ingresso gratuito a tutti gli eventi previa prenotazione su https://www.eventbrite.it/d/italy–monreale/63%5E-settimana-musica-sacra/?page=1 con esibizione del green pass



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI