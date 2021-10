Meteo, previsioni settimanali: Sicilia a rischio ‘alluvioni lampo’

PALERMO – iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni.

LUNEDI 25 OTTOBRE: Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà spesso molto nuvoloso o anche coperto su gran parte delle regioni. Centro: Precipitazioni subito in Sardegna e cielo molto nuvoloso o anche coperto altrove. Entro sera tempo più asciutto sull’isola, peggiora invece sul Lazio con piogge, cielo coperto altrove. Sud: La giornata trascorrerà con una fase di intenso maltempo su Sicilia e Calabria dove sono attese piogge battenti, nubifragi e rischio alluvioni lampo. Peggiora anche altrove.

MARTEDI 26 OTTOBRE: Nord: La giornata sarà caratterizzata da un tempo piovoso sulle coste adriatiche, entroterra e sul Friuli Venezia Giulia. Sarà sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni. Centro: La giornata sarà contraddistinta da piogge diffuse sulle regioni adriatiche e sul Lazio centro- meridionale. Cielo coperto in Toscana, piovaschi in Umbria e sole in Sardegna. Sud: La giornata trascorrerà con intenso maltempo su Sicilia e Calabria dove sono attesi nubifragi e rischio alluvioni lampo. Piogge via via più diffuse anche in Campania, meglio altrove.

MERCOLEDI 27 OTTOBRE: Nord: La giornata sarà caratterizzata da un tempo prevalentemente soleggiato, ma con cielo irregolarmente nuvoloso in Liguria e sull’Emilia Romagna. Venti tesi di Bora e Grecale, moderati. Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo coperto sulle regioni peninsulari e con piogge su Abruzzo, Molise, Marche meridionali, piovaschi sul Lazio meridionale, meglio altrove. Sud: La giornata trascorrerà con condizioni pessime di maltempo sulla Calabria e sulla Sicilia settentrionale, piogge diffuse in Campania e in Basilicata, rovesci sul Salento.



