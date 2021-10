Sicilia, elezioni amministrative: i risultati DIRETTA

Amministrative: i giochi sono fatti. Otto comuni al voto in occasione del secondo turno aspettano di conoscere i nomi dei primi cittadini. Cresce l’attesa per il responso delle sfide di Vittoria, San Cataldo, Favara, Lentini, Rosolini, Porto Empedocle, Adrano e Canicattì. Ieri sera, invece, le urne hanno incoronato al primo turno il candidato di Forza Italia Marco Corsaro a Misterbianco e Damiano Scalici a Torretta.

14:32 A Favara il candidato del centrosinistra Antonio Palumbo è in testa con il 65%. Questo il responso delle prime 5000 schede scrutinate

14:42 A Vittoria su tre sezioni scrutinate si registra il vantaggio del candidato del centrosinistra Francesco Aiello

14:46 Nel nisseno, a San Cataldo, il candidato giallorosso Gioacchino Comparato è in vantaggio con il 60%.

14:49 A Canicattì Vincenzo Corbo è avanti di circa 500 preferenze sul competitor Sciabarrà

14:50 A San Cataldo aumenta il distacco tra Comparato e Vassallo. Su 4200 schede scrutinate, il candidato del centrosinistra ottiene 2700 voti. Il candidato di Lega e Fdi è fermo a 1500 preferenze. L’affluenza definitiva è del 33,78%

15:00 A Favara aumenta la distanza tra Palumbo (4.792 preferenze pari al 65,56%) e Montaperto (2.517 voti pari al 34,44%).

15:02 A Vittoria il candidato del centrosinistra, Francesco Aiello, quando ancora lo scrutinio non ha raggiunto un quarto delle sezioni, ha il 53% dei voti e si profila la sua elezione a sindaco.

15:08 Calogero Martello vince il match di Porto Empedocle con oltre il 54% dei voti.

Calogero Martello

15:12 Il candidato del centrosinistra Gioacchino Comparato vince la sfida con Vassallo con il 65% delle preferenze.

15:16 Il vento giallorosso soffia anche su Favara. Arriva l’ufficialità della vittoria del candidato Antonio Palumbo sullo sfidante di centrodestra.

15:24 “Il #pd vince tutti i ballottaggi in Sicilia. Vittoria sancataldo favara lentini. Abbiamo quattro nuovi sindaci a cui auguriamo buon lavoro. Ciccio aiello. Gioacchino comparato. Antonio Palumbo. Rosario Lo Faro”. Lo scrive su Facebook il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo.

Gioacchino Comparato ed Anthony Barbagllo

15:27 A Favara si festeggia la netta vittoria di Antonio Palumbo. Il capogruppo all’Ars del M5S Giovanni Di Caro dal comitato commenta a caldo la vittoria “Se sembra impossibile allora si può fare”

DI Caro e Palumbo

15:30 La sfida intestina al centrodestra a Canicattì la vince Vincenzo Corbo che si impone con 6782 voti sullo sfidante Sciabarrà (6041)

15:32 Ad Adrano, nel catanese, è sfida all’ultima scheda. In vantaggio con circa due punti percentuali c’è l’autonomista Fabio Mancuso.

15:37 A Vittoria Francesco Aiello è ancora in testa con uno scarto pari al 10%.

15:41 Fabio Mancuso vince ad Adrano. “Grazie a tutti. È stata una grande battaglia”, ha detto nella diretta Fb il neo sindaco.

15:42 “Sono felice del risultato di Canicattì, abbiamo vinto sostenendo il progetto civico dell’amico Vincenzo Corbo con lealtà e determinazione. Auguri a lui e ai nostri eletti nel consiglio comunale e in giunta, che saranno protagonisti di una svolta per questa città, Canicatti merita di tornare ad essere traino dell’economia del territorio. Auguri a Calogero Martello Sindaco di Porto Empedocle, sostenuto da noi al ballottaggio con entusiasmo e convinzione. Ci dispiace per Favara dove, nonostante i nostri sforzi, la gente ha scelto Palumbo Sindaco, a cui vanno comunque i nostri auguri di buon lavoro. Il movimento di #DiventeràBellissima con nuovi eletti in consiglio comunale e in giunta, si conferma una forza sempre più protagonista della politica agrigentina. Grazie alle donne e agli uomini che lo hanno reso possibile.” Questo il commento della deputata regionale Giusy Saverino.

15:48 A Rosolini è in vantaggio Giovanni Spadola.

15:55 “Il PD vince tutti i ballottaggi: insieme al M5S a San Cataldo con Gioacchino Comparato e a Lentini con Rosario Lo Faro, dove si ripropone l’alleanza con i 5 Stelle. Vinciamo anche a Favara in una sfida difficilissima che premia Antonio Palumbo e la sentitissima sfida di Vittoria con Francesco Aiello. Anche nei ballottaggi il Partito Democratico marchia la differenza e da oggi inizia la riscossa che ci porterà verso le prossime elezioni regionali”. Lo dichiara il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, che dal comitato elettorale di Gioacchino Comparato, sta seguendo in diretta lo spoglio non solo di San Cataldo ma anche degli altri comuni al ballottaggi”. Lo scrive in una nota il segretario dem Anthony Barbagallo.

16:00 Giovanni Spadola vince la competizione di Rosolini con il 55% delle preferenze.

16:08 Il centrosinistra si impone anche a Vittoria. Francesco Aiello è il nuovo primo cittadino.

16:18 Il nuovo sindaco di Favara, Antonio Palumbo, commenta così la vittoria. “E’ una vittoria del gruppo e dei cittadini che ci hanno supportato in questi giorni capendo bene il nostro progetto. Oggi si festeggia ma siamo consapevoli dei problemi da affrontare e da domani inizieremo a lavorare per il bene della nostra città”.

16:20 Il deputato autonomista Roberto Di Mauro, big sponsor del neo primo cittadino di Canicattì Vincenzo Corbo, commenta il risultato. “Corbo si conferma sindaco. Troverà un disastro dovrà ricominciare da capo. Speriamo bene”, dice.

16:25 Non si lascia attendere il commento del sottosegretario Giancarlo Cancelleri. “Questi ballottaggi ci premiano ancora. Vinciamo con Rosario Lo Faro, Gioacchino Comparato e Antonio Palumbo, rispettivamente nuovi sindaci di Lentini (Sr), San Cataldo (Cl) e Favara (Ag). Dimostriamo ancora una volta che il nostro progetto convince ed è vincente. La Sicilia è sempre di più a 5 stelle”, scrive su Fb.



