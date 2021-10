Adrano, Mancuso ribalta il risultato: “Abbiamo vinto”

“Venerdì abbiamo chiuso una campagna elettorale bellissima ed esaltante, oggi vi ringrazio”. Spoglio in diretta Facebook per Fabio Mancuso ad Adrano, che si laurea primo cittadino battendo l’Udc Carmelo Pellegriti, arrivato a un soffio dall’essere eletto sindaco già al primo turno due settimane fa. Una sfida tra due contendenti di centrodestra. Insomma, il ballottaggio si rivela nuovamente non una partita di ritorno: ma un match totalmente nuovo. Un turno secco da dento o fuori. Secondo i numeri snocciolati dallo stesso Mancuso (ma non ancora ufficiali), il neo sindaco avrebbe incassato il 53% (51,7% secondo l’Ansa). “Questa deve essere una città moderna, che possa guardare all’Europa”, ha detto. Mancuso è sindaco per la terza volta. Intanto stasera sarà festa in piazza (meteo e questura permettendo).



