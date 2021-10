Misterbianco al voto: i dati, Corsaro verso vittoria al primo turno DIRETTA

MISTERBIANCO. Un solo giorno per i misterbianchesi per scegliere il sindaco. Una domenica flagellata dal maltempo. Quattro i candidati: Nino Di Guardo (Misterbianco Rinasce, Sicilia Futura, Pd, Siciliani Liberi, Movimento Volontari, Lavoro Cultura Solidarietà), Marco Corsaro (Legalità e Buongoverno, Insieme per Misterbianco, Fratelli d’Italia, In Campo con Corsaro, Forza Italia, Guardiamo Avanti), Ernesto Calogero (MisterbiancOltre, Misterbianco Unita, Misterbianco 95045, Noi con Misterbianco, Ama Misterbianco, il Quadrifoglio), Massimo La Piana (Attiva Sicilia, M5S).

02.02. Sezione 36 (parziali): Corsaro 179, Di Guardo 95, Calogero 65, La Piana 41

02.00 Marco Corsaro, candidato dall’asse Forza Italia-Fratelli d’Italia, in netto vantaggio sugli altri candidati. Segue Calogero.

01.53. Risultati di 11 sezioni su 40: Corsaro 40.5%, Calogero 26%, Di Guardo 20%, La Piana 13%

01,43. Corsaro in vantaggio, con una percentuale del 40% (dati parziali)

01.41 Sezione 33 (parziali): La Piana 28, Di Guardo 116, Corsaro 188, Calogero 145

01.38. Dai dati che arrivano Corsaro sembra avviarsi alla vittoria al primo turno.

01.35. Sezione 34 parziale: Calogero 52, Corsaro 56, La Piana 21, Di Guardo 11

O1.26. Sezione 12 definitivo: Corsaro 164, Di Guardo 130, Calogero 126, La Piana 73

01.23 Sezione 32 definitivo: Corsaro 315, Di Guardo 99, Calogero 142, La Piana 36

01.22 Sezione 19: Calogero 63, Corsaro 95, Di Guardo 56

01.19. Dati aggregati: Su 6 sezioni scrutinate su 40: Corsaro 566 voto 40%, Calogero 477 27%, Di Guardo 297 21%, La Piana 11%

01.08. Sezione 13 (parziale): Calogero 21, Corsaro 46, Di Guardo 56, La Piana 26

01.04. Dati parziali. Sezione 5: Corsaro 52, Calogero 50, La Piana 13, Di Guardo 65. Sezione 6: Corsaro 100, Calogero 53, La Piana 40, Di Guardo 78. Sezione 4: Corsaro 81, Calogero 32, La Piana 36, Di Guardo 39

01.01. Dati parziali. Sezione 32: La Piana 36, Calogero 142, Di Guardo 100, Corsaro 315. Sezione 31: Di Guardo 86, La Piana 34, Calogero 105, Corsaro 210

00.59. Le prime proiezioni in percentuale: Calogero 25,64%, Di Guardo 23,66%, Corsaro 39,25%

00.51. Sezione 17: Corsaro 50 Di Guardo 30 La Piana 20 Calogero 14

00.47 Ecco i primi dati. Sezione 33: La Piana 33 voti, Di Guardo 116 (votanti totali 505); Sezione 34 La Piana 6, Calogero 27 Di Guardo 12 Corsaro 30

00.44. Sono 40 le sezioni dislocate nel territorio comunale. Lo spoglio è iniziato ma tardano ad arrivare i primi dati.

00.13. Si arriverà all’elezione del sindaco al primo turno solo se uno dei candidati supererà il 40% dei consensi. Significa, vista l’affluenza del 52% degli aventi diritto (21000 circa elettori), registrare oltre 8 mila voti. Se non si supererà questa soglia, si andrà al ballottaggio il prossimo 7 novembre.

Ore 00.07. Nei vari comitati c’è fermento. “Il maltempo ha inciso sull’affluenza”, commenta il candidato La Piana ai microfoni di Misterbianco Channel.

Ore 23.53 L’affluenza si chiuse con una percentuale del 52,39%



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI