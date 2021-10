Filippi: “Avellino squadra forte, serve prestazione di livello”

“L’Avellino ha un po’ di ritardo ma è una squadra molto forte, sia fisica che tecnica e che sicuramente verrà fuori alla distanza per l’organico che ha”. Giacomo Filippi, allenatore del Palermo, inizia così la sua conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Avellino. La sfida, valida per la dodicesima giornata del girone C di Serie C, vedrà i rosanero puntare al secondo posto in classifica, complice la sconfitta del Catanzaro in casa della capolista Bari. Il tecnico del club del capoluogo siciliano ha proseguito: “L’anno scorso abbiamo fatto molto bene nel finale di stagione. Abbiamo costruito la nostra squadra su quello che ci serviva e su quello che poteva essere migliorativo per questa rosa. Modulo? Lo abbiamo cambiato domenica scorsa per esigenze numeriche, questa settimana rientra Marconi. Con il nostro 3-4-2-1 abbiamo ottenuto risultati importanti, l’altro proposto è un’alternativa che ci permette di variare”.

Tra i convocati, è tornato Roberto Crivello, calciatore ritenuto in “esubero” ad inizio stagione. Filippi ha spiegato: “Una scelta tecnica inizialmente lo ha tenuto fuori dal progetto, per lo stesso motivo ho deciso di inserirlo di nuovo. Roberto si è allenato benissimo e ci può dare delle soluzioni in questo sistema di gioco, l’atteggiamento del ragazzo è stato quello di saper soffrire e di saper reagire a questa situazione. Oggi, oggi dopo un bel periodo che ci riflettevo, ho comunicato al ragazzo che sarebbe stato convocato e avrebbe fatto parte della gara. E’ un reinserimento definitivo, sta facendo bene e Crivello non lo scopro io. Quando ho scelto di escluderlo non riusciva a soddisfare le mie esigenze, adesso mi sembra che sia allineato alle nostre esigenze e che può fare molto bene”.

Sulla sfida di domani ai fini della classifica: “Non credo che questa sarà un crocevia per la stagione, ma incontreremo un avversario importante e quindi servirà una prestazione di livello. Incontriamo un organico forte che punta alla categoria superiore, almeno uguale a Catanzaro e Bari e ci sono diversi calciatori importanti che vestono questa maglia che si sono aggiunti in più rispetto alla passata stagione. Somma? Vale la stessa regola. Non l’ho con nessuno. Ho deciso di non contrare su di lui per mie esigenze tecniche”.



