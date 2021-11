Maltempo, nuova allerta arancione in Sicilia

PALERMO – Il dipartimento regionale della Protezione civile Siciliana ha diramato un’allerta arancione su tutte le province per la giornata di domani. In base ai dati attualmente in possesso, la protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito nazionale della protezione civile. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Dunque non accenna a diminuire l‘ondata di maltempo che anche oggi ha causato diversi allegamenti sull’Isola: una tromba d’aria ha bloccato diverse famiglia a Gangi, nel Palermitano.



