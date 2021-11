Tromba d’aria nel Nisseno, famiglie bloccate a Gangi VIDEO

Pioggia fitta in varie zone dell'Isola. Situazione critica nel Palermitano e anche in provincia di Agrigento

Danni e disagi per la fitta pioggia che da ieri cade in buona parte della Sicilia. Numerose le strade allagate e le richieste di intervento giunte ai vigili del fuoco. La situazione viene costantemente monitorata dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile. Nel Palermitano, a Scillato presenza d’acqua, detriti e fango lungo le strade; a Gangi per l’esondazione del torrente Raino due famiglie sono bloccate nelle loro abitazioni; a Valledolmo, invece, smottamento di terra e fango sulla SP 8, in contrada Rovitello; a Lascari registrato l’allagamento di alcune abitazioni; ed a Cefalù l’allagamento in via dell’Imprenditoria nel sottopasso davanti l’Hotel Costa Verde. LEGGI ANCHE: Ciclone Mediterraneo ancora attivo

Tratti ferroviari interrotti

In provincia di Caltanissetta, a Serradifalco una tromba d’aria ha sradicato ulivi secolari lungo la strada statale 122; il tratto ferroviario tra la strada statale 640 e il passaggio a livello di Serradifalco è interrotto; collegamento interrotto nella strada statale 122 tra Canicatti’ e Caltanissetta in contrada Salice. ntanto, è ancora interrotta la tratta Roccapalumba-Montemaggiore Belsito per la presenza acqua sui binari; interrotta anche la tratta ferroviaria zona Serradifalco – Canicattì. Proprio a Canicattì si è verificata un’altra tromba d’aria, immortalata nel video pubblicato su Facebook da Mojtaba Ali.

Disagi sulle strade statali

E disagi si registrano lungo la SS 643 dal km 21+700 al km 19+100 Polizzi Generosa – Scillato; chiusa la strada statale 640 direzione raccordo Pietraperzia; chiusa momentaneamente la strada statale 113 (Messina) per un Tir in avaria. Inoltre, la Protezione civile fa sapere che sono in corso interventi per non chiudere le SP 117 Montemaggiore Belsito e SP 21 Sciara: si stanno pulendo le carreggiate per sversamento di terreno lungo le carreggiate; problemi su Valledolmo ex Consortile 8 chiusa al transito.

