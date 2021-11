MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – “Se il prossimo presidente della Regione Siciliana non sarà di Forza Italia, non lasceremo agli alleati l’assessorato alla Sanità. L’errore è stato mio di avere lasciato ad un presidente della Regione, che non ha un partito, anche l’assessorato alla Sanità, che ogni tanto lavora per noi e ogni tanto contro. Se sarò io ancora a dover decidere, questo non accadrà più. La generosità va utilizzata con i generosi, quando invece la eserciti solo in un senso e non c’è ritorno, non ha senso”. Così il coordinatore di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, sul palco della kermesse azzurra in corso a Mazara del Vallo.

“Questi tre giorni di lavori a Mazara del Vallo hanno dimostrato che Forza Italia è un partito forte e radicato nel territorio. Il partito è in salute in tutta Italia, particolarmente in Calabria e anche in Sicilia, dove abbiamo molti sindaci giovani e una nuova classe dirigente – ha aggiunto -. Sicuramente, alle Amministrative e alle Regionali del prossimo anno otterremo un grande risultato. Il candidato alla presidenza della Regione sarà chi più lo merita, quello più amato dalla gente – ha aggiunto -. Il centrodestra è una coalizione con alcune contraddizioni ma con tanti punti di convergenza ed è su questo che si basa la nostra forza”.



