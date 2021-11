Variante Omicron: ‘Nessun allarme, solo sintomi lievi’

“La nuova variante Omicron del coronavirus provoca una malattia leggera senza sintomi importanti”: lo dice Angelique Coetzee, presidente della Associazione dei medici del Sudafrica, Paese da cui proviene la variante e che è riscito a isolarla.

La dottoressa Coetzee ha tuttavia spiegato che le persone anziane e affette da malattie sono comunque a rischio. In dichiarazioni citate dal Telegraph, afferma che la possibilità di una nuova variante era emersa già da diversi giorni, per la presenza nella clinica privata da lei gestita a Pretoria di persone che presentavano sintomi che inizialmente non sembravano quelli caratteristici del Covid.



