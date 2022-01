Covid, record di positivi in Italia: oltre 220mila nuovi casi

Continua inesorabile a crescere la curva dei dati covid in Italia. Nelle ultime 24 ore nella Penisola sono stati registrati 220.532 casi e, secondo quanto riferisce il ministero della Salute questi numeri non si erano ancora registrati in tutta Italia dall’inizio della pandemia.

Nella giornata di ieri i positivi erano stati 101.762. Le vittime sono invece 294, in aumento rispetto a ieri, quando erano state 227.

I tamponi, tra molecolari ed antigenici, eseguiti sono 1.375.514. Ieri erano stati 612.821. Il tasso di positività è al 16%, stabile rispetto al 16,6% di ieri.

I pazienti in terapia intensiva sono 1.677, ben 71 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 185. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 17.067, ovvero 727 in più di ieri.



