Covid, il virus corre in Sicilia: più di 13 mila nuovi positivi

Sono 13.231 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 56516 tamponi processati in Sicilia. Ieri erano 7.803. Il tasso di positività scende al 23,4% ieri era 24,5%. Gli attuali positivi sono 129.313 con un aumento di 10.673 casi. I guariti sono 2.523 mentre le vittime sono 35 e portano il totale dei decessi a 7.740. La Regione comunica che “i decessi riportati in data odierna si riferiscono alle seguenti date: 7 il 10/01/22 – sedici il 09/01/22 – sei il 08/01/22 – uno il 06/01/22 – uno il 05/01/22 – uno il 02/01/22 – uno il 27/12/21 – uno il 22/12/21 – uno il 10/11/21”.

I ricoveri e la mappa del contagio: più casi a Palermo

Sul fronte ospedaliero sono 1.386 ricoverati, con 83 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 163, 20 casi in più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 3.383 casi, Catania 2.708, Messina 1.562, Siracusa 1.502, Trapani 488, Ragusa 970, Caltanissetta 1.093, Agrigento 1.392, Enna, 133.

I dati nazionali: nuovo record

Sono 220.532 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute: si tratta di un numero mai registrato in Italia finora in un giorno. Ieri erano stati 101.762. Le vittime sono invece 294, in aumento rispetto a ieri, quando erano state 227. Sono 1.375.514 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, ieri erano stati 612.821. Il tasso di positività è al 16%, stabile rispetto al 16,6% della giornata precedente. Sono 1.677 i pazienti in terapia intensiva, 71 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 185. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 17.067, ovvero 727 in più del giorno prima. Sono 2.134.139 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 129.542 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 7.774.863 e i morti 139.559. I dimessi e i guariti sono invece 5.500.938, con un incremento di 90.456 rispetto a ieri.

