Abusa della moglie e maltratta la figlia: arrestato per violenza sessuale

CATANIA – Da diversi anni avrebbe abusato della moglie, picchiandola, e maltrattato anche la loro figlia minorenne. E’ l’accusa contestata dalla Procura di Catania a un 53enne che è stato arrestato per violenza sessuale e lesioni personali nei confronti della donna e per maltrattamenti anche della ragazzina.



Nei suoi confronti agenti del commissariato centrale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip. Dalle indagini della polizia, informa una nota della Questura, è emerso che “le vittime, nel corso di quest’ultimi anni, sono state oggetto di ingiurie, prevaricazioni, umiliazioni, violenze, aggressioni fisiche e minacce, circostanze queste che hanno reso la vita familiare insostenibile”.



