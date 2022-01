Il Covid oggi in Italia, oltre 180mila nuovi contagi

Anche oggi in Italia si registrano oltre 180mila nuovi contagi. Sono infatti 180.426 le persone risultate positive al Coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 186.253. Le vittime sono invece 308 mentre ieri erano state 360.

I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono stati 1.217.830. Ieri erano stati 1.132.309. Il tasso di positività è al 14,8%, in calo rispetto al 16,4% di ieri. Sono 1.677 i pazienti in terapia intensiva, 2 in meno nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 141. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 18.370, ovvero 351 in più rispetto a ieri.

I soggetti attualmente positivi al Covid in Italia sono 2.470.847, 72.019 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 8.549.450 e i 140.856 morti. I dimessi e i guariti sono invece 5.937.747, con un incremento di 120.609 rispetto a ieri. Continua quindi un saldo negativo se si considerano gli oltre 180mila nuovi contagi.

