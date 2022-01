Costa: ‘Il Covid sta finendo, rischio conteggi falsati’

Quando finirà il Covid e che vorrà dire che sarà finito? Che frangente stiamo vivendo? Lo stiamo chiedendo a chi lavora sul campo, in un momento particolarmente delicato. Ecco le risposte che valgono per Palermo e per la Sicilia, ma anche per tutti.

Dottore Renato Costa, commissario per l’emergenza Covid a Palermo, a che punto siamo?

“Il Covid sta finendo”.

Una bellissima notizia.

“Nel senso che sta diventando endemico e si sta avviando, in un tempo non lungo, a convivere con noi. Questo è quello che stiamo osservando, che speriamo e che possiamo pensare che accadrà”.

Com’è la situazione a Palermo?

“Stiamo cominciando a respirare”.

Lei, qualche giorno fa, disse: tra un po’ andremo in plateau e poi scenderemo.

“Anche questo ce lo aspettiamo. E speriamo ragionevolmente che succeda a breve”.

Negli ospedali Covid si trova, magari, qualcuno che si rompe una gamba ed è positivo, ma non sta male per il virus. E comunque risulta un posto letto occupato.

“Infatti. E’ un dibattito che io sollecito da tanto e che si sta, finalmente, ponendo all’attenzione. Dobbiamo cambiare approccio per definire meglio i contorni e decidere come agire”.

Come, appunto?

“Immaginando ospedali con reparti multidisciplinari, o con aree grigie, per fare la distinzione. Altrimenti si creano enormi contraddizioni”.

Quali contraddizioni?

“A Partinico, in terapia intensiva, c’è un ragazzo con doppio vaccino che è positivo al Sars-CoV-2 e risulta come un malato di Coronavirus. Ma è lì per un incidente stradale”.

Morale della storia?

“Così si rischia di falsare i conteggi”.

Argomento scuola, lo screening?

“Aspettiamo istruzioni, noi siamo pronti”.

I tamponi ci sono?

“Sì”.



