Il grave incidente di Motta: il 28enne è morto in ospedale

CATANIA – Non ce l’ha fatta. Enrico Bruno, il 28enne vittima del violento incidente avvenuto sabato mattina a Motta Sant’Anastasia è deceduto in ospedale. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime ai soccorritori che sono giunti in Viale della Regione, teatro dello schianto. Il giovane a bordo di un’Alfa Giulietta – per cause ancora da chiarire dai carabinieri intervenuti sul posto – ha terminato la sua corso contro altre macchine parcheggiate. Il mezzo in cui viaggiava si è accartocciato.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social. “Ciao, Enrico.Hai lottato, anche dopo il terribile incidente che ha lasciato attonita tutta la nostra comunità. L’intero paese di Motta si stringe attorno alla famiglia e ti abbraccia forte”, è il messaggio sulla pagina Facebook Motta News.



