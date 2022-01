Anche Salvini ‘lo sconfitto’ apre a Mattarella

Non ne ha azzeccata una. Matteo Salvini è, al momento, il grande sconfitto della partita del Quirinale. La sua inclinazione frettolosa per la Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, affondata nell’urna, ha creato un maremoto nel centrodestra. Anche l’ipotesi di una donna da eleggere, con il sottinteso di Elisabetta Belloni, la ‘capa’ dei servizi segreti, si è schiantata contro i muri alzati dagli altri. E il tentativo di comporre una sinfonia quirinalizia al femminile con l’ex amico Giuseppe Conte non sembra avere dato i risultati sperati. Una indeterminatezza che potrebbe costargli caro nel derby, tutto interno, con Giorgia Meloni.

Ora, dunque, anche il segretario della Lega punta sulla riconferma di Mattarella. Almeno così pare, nella mutevolezza delle indicazioni. “Consideriamo che non sia più serio continuare con i no e i veti incrociati e dire al presidente di ripensarci”. E ancora: “Per me Draghi è meglio che resti a Palazzo Chigi, perché tutto il resto sarebbe rischioso. Ma ho capito che gli altri fanno politica solo bruciando le proposte che arrivano, mentre io non ho mai messo veti nei confronti di nessuno”.

Non funziona il ritornello del Grande Sconfitto che accusa il prossimo. Ma l’indicazione politica è lampante. Ed è confermata da un successivo lancio d’agenzia salviniano: “Una parte del Parlamento non vuole trovare un accordo, allora chiediamo a Mattarella di restare, e così la squadra resta così, Draghi resta a Palazzo Chigi. È la mia posizione, poi non so nemmeno se c’è un vertice”. L’ultima delle posizioni note, verrebbe da dire.

Giorgia Meloni non ci sta e, più che punzecchiare, sciabola su Facebook: “Salvini propone di andare tutti a pregare Mattarella di fare un altro mandato da Presidente della Repubblica. Non voglio crederci”. Ma a questo punto solo Mario Draghi può fermare l’ascesa, nei numeri e nelle intenzioni, di un Mattarella Bis.

(Matteo Salvini e Giorgia Meloni in una foto d’archivio)



