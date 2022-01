Mattarella, il caos e gli scatoloni: quanto è vicino il bis?

Forse quegli scatoloni impacchettati per lasciare spazio a chi sarebbe venuto dovranno essere riaperti e le cose rimesse a posto. Il caos del gioco ‘Chi mettiamo al Quirinale’ lavora per un bis del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sappiamo che lui preferirebbe di no e l’ha detto in ogni lingua possibile. Ma sappiamo anche che la situazione si sta intrecciando in un modo che appare irreparabile e che un altro mandato, lasciando il resto intoccato, sarebbe una soluzione desiderata da molti.

Lo confermano le ultime voci della mattinata che raccontano dello stato confusionale della politica, soprattutto di Matteo Salvini che, da presunto kingmaker, fin qui non ne ha azzeccata una, mandando alla deriva l’improbabile candidatura della presidente Casellati.

“Se c’è condivisione, un voto chiaro in testa ce l’ho fra un’ora. Ovviamente mi siedo col segretario del Pd, dei 5 Stelle, di Italia Viva… e quindi dovremo essere d’accordo tutti”, queste le parole del segretario della Lega, prima di rinnovati incontri e del nuovo scrutinio. E non sembra che le idee si siano chiarite.

Enrico Letta, invece, ha messo su una cortina fumogena per nascondere il vero nome: “Si è ragionato di vari nomi, tanti, dal nome di Draghi, a Mattarella, la Cartabia, la Severino, la Belloni e gli altri come Amato e Casini. Attorno a tutti questi nomi si è cominciato a discutere. Poi ciascuno ha fatto delle verifiche a casa sua”. Ma sappiamo che la candidatura Belloni è stata bloccata in partenza. Mentre gli altri nomi, a parte quelli di Mattarella stesso e del premier Mario Draghi non sono proprio condivisi.

Dunque, gli scenari appaiono definiti. O Draghi che potrebbe battere tutti in volata, dopo la strategia del nascondimento, con ricadute da valutare sul governo. Oppure, nonostante tutto, sarà necessario riaprire gli scatoloni.



