Circolo Velico Sferracavallo, domani la carica dei 108 Optimist

Centootto imbarcazioni – per altrettanti atleti – ventuno circoli provenienti da 16 comuni e tre prove da disputare. Tutto questo domani (domenica 30 Gennaio) nel Golfo di Sferracavallo per la Regata zonale Optimist – 1° tappa Trofeo del Comitato organizzata dal Circolo Velico Sferracavallo e inserita nel calendario della Federazione Italiana Vela.

Barche in acqua alle 11 (condizioni di vento permettendo) per la prima delle tre prove da disputare. Tra i velisti in regata anche alcuni dei partecipanti al Raduno Sperimentale Nazionale dell’ Associazione Italiana Classe Optimist, ospitato da giovedì al Circolo Velico Sferracavallo. In acqua, quindi, anche velisti provenienti da Verona, La Spezia, Ancona, Lecco, Ostia, Brescia, Napoli, Bari.

La Vela siciliana sarà rappresentata da atleti dei circoli di Augusta, Balestrate, Catania, Favignana, Gela, Marsala, Messina, Palermo e Siracusa. Nel pomeriggio, al termine delle prove, cerimonia di premiazione presso la sede sportiva del CVSF al porticciolo della borgata marinara.



