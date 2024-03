A Campobello di Mazara la prima edizione del  “CioccoFest”

L’imprenditorialità locale a sostegno delle iniziative comunali.

Tutto pronto per la 1^ edizione del CioccoFest a Campobello di Mazara.

L’iniziativa, che si terrà dall’8 al 10 marzo lungo via Garibaldi, è promossa dall’amministrazione comunale DI Campobello di Mazara, con l’associazione Arcadia e con il sostegno degli imprenditori locali.

L’evento, a costo zero per le casse comunali, è stato sponsorizzato e sostenuto da aziende del posto come “l’Oleificio F.lli Bascio”. La manifestazione è articolata in tre giorni dove si potranno degustare svariati tipi di cioccolato e numerose preparazioni gastronomiche a tema.

Inoltre, il calendario dell’iniziativa prevede laboratori didattici per illustrare l’arte della preparazione del cioccolato, visite guidate al parco archeologico delle Cave di Cusa, la sfilata in costume d’epoca rinascimentale, la visita al tradizionale altare di pani votivi di San Giuseppe presso il Palazzo Accardi, giochi ed animazione per ragazzi e bambini e, l’immancabile intrattenimento musicale dal vivo.

Per questa iniziativa, è importante rimarcare la sinergia con il Comune di Salaparuta, con a capo il sindaco Vincenzo Drago, che ha messo a disposizione gli stand utilizzati per allestire il Cioccofest.