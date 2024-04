Nestlè assume, 300 posti: requisiti e domanda

Opportunità nel pet food

Nestlè assume nel mercato italiano. L’azienda ha annunciato l’intenzione di costruire una nuova fabbrica di pet food umido a Mantova. Questo progetto, svelato durante una conferenza stampa tenuta dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e da Marco Travaglia, presidente e amministratore delegato di Nestlé Italiana, rappresenta un investimento di 472 milioni di euro.

Opportunità di lavoro

La nuova struttura non solo rafforzerà la presenza industriale di Nestlé in Italia, ma genererà anche 300 posti di lavoro diretti. Questi nuovi impieghi varieranno tra posizioni operative e ruoli amministrativi e manageriali. L’investimento beneficerà inoltre l’economia locale tramite acquisti significativi nella filiera agricola, stimati in 50 milioni di euro annui, e circa 30 milioni di euro destinati a packaging e servizi industriali.

Nestlé pone l’accento sulla sostenibilità con la progettazione di un impianto che incorpora le tecnologie più avanzate per ridurre al minimo l’impato ambientale. Includendo il trattamento delle acque reflue e la riduzione delle emissioni, l’azienda dimostra il suo impegno per la conservazione delle risorse naturali e la gestione responsabile dei rifiuti.

Contributo al tessuto sociale e locale

Il contributo di Nestlé al tessuto sociale di Mantova si estende oltre la creazione di posti di lavoro. L’azienda ha pianificato una serie di iniziative per promuovere lo sviluppo economico e sociale, come collaborazioni con fornitori locali e programmi di formazione per i dipendenti. Inoltre, Nestlé parteciperà a progetti comunitari per sostenere la sostenibilità e il benessere sociale nella regione.

Come candidarsi

Chi è interessato a lavorare nella nuova fabbrica può trovare le informazioni sulle posizioni disponibili e inviare la propria candidatura attraverso il sito ufficiale di Nestlé. Le opportunità variano da ruoli nella produzione a posizioni specializzate in nutrizione animale, oltre a incarichi in gestione logistica e amministrativa.

Con l’apertura prevista entro il 2027, la nuova fabbrica di Nestlé a Mantova si preannuncia come un catalizzatore di sviluppo economico e occupazionale, con effetti benefici a lungo termine per l’intera regione Lombardia.



