A Mazara del Vallo tutto pronto per l’Energy Conference

Per il quinto anno di fila si rinnova l'appuntamento dedicato alle fonti rinnovabili

3' DI LETTURA

MAZARA DEL VALLO (TP) – Per il quinto anno di fila si rinnova l’appuntamento con la Energy Conference, l’importante convegno tecnico-scientifico nazionale sulle energie rinnovabili organizzato in Sicilia da Energia Italia, azienda leader del settore con sede a Campobello di Mazara (TP). La quinta edizione del meeting ha come titolo “Direzione Rinnovabili: una scelta urgente per il Paese”. L’Energy Conference si svolgerà il 27 gennaio 2023 dalle ore 9.00 presso il Mahara Hotel di Mazara del Vallo (TP).

Attraverso questo evento Energia Italia, specializzata nella distribuzione di tecnologie per il fotovoltaico e formazione per gli esperti del settore rinnovabili, mira a riunire annualmente tutti i soggetti impegnati nello sviluppo della filiera green: istituzioni, associazioni di categoria, produttori di tecnologie, ordini professionali e istituti di credito.

Quinci: “Importante capire il ruolo delle rinnovabili“

“Quest’anno più che mai, Energia Italia vuole porre l’attenzione sull’urgenza di passare al paradigma delle rinnovabili, in seguito alla difficile crisi energetica che sta attraversando il nostro Paese all’indomani di fenomeni come la guerra in Ucraina”, sottolinea Battista Quinci, Presidente di Energia Italia. “Attraverso questo confronto si cercherà di capire il nuovo ruolo delle energie rinnovabili nel Paese Italia, quali nuovi scenari di sviluppo sono possibili per il fotovoltaico dopo il Superbonus, quale sarà il ruolo dell’agrivoltaico, del fotovoltaico Industriale e delle comunità energetiche rinnovabili, quali saranno le opportunità normative, finanziarie, infrastrutturali per la filiera, quali tecnologie risulteranno idonee allo sviluppo della transizione energetica ed infine quali saranno gli andamenti dei mercati tecnologici internazionali per il 2023”.

I panel

Due panel, composti da prestigiosi relatori, del mondo tecnico, istituzionale e bancario, cercheranno di argomentare gli obiettivi prefissati nello sviluppo delle rinnovabili nel nostro Paese, confrontandosi sulle opportunità, criticità, minacce e punti di forza della filiera.

Nella prima parte della mattinata avrà luogo il panel dal titolo: “Caro energia e riorganizzazione delle energie rinnovabili in Italia. A che punto siamo.” Gli interventi verranno moderati da Giulio Meneghello, Caporedattore – Qualenergia.it

Nella seconda parte si terrà il panel dal titolo: “La road map per il fotovoltaico italiano: le opportunità oltre il Superbonus”. Gli interventi verranno moderati da Davide Bartesaghi, Direttore responsabile di Solare B2B.

Chi parteciperà all’evento

L’evento vedrà la partecipazione del Dipartimento Energia della Regione Siciliana, del Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica, GSE, Terna. Insieme a loro ci saranno ANIE Rinnovabili e Italia Solare Kyoto Club, oltre che ai prestigiosi rappresentanti istituti bancari e del mondo finanziario del calibro di Intesa Sanpaolo, Crédit Agricole, Unicredit e BNL BNP Paribas.

I relatori

Tra i relatori presenti i vertici delle più importanti aziende produttrici di tecnologie fotovoltaiche: Fronius Italia, Hanwha QCells, Zucchetti Centro Sistemi, Futurasun, Solaredge, Trina Solar, Seraphim. Sarà possibile seguire l’evento anche via webinar da tutta Italia attraverso la piattaforma Zoom. Ecco il link per scaricare il programma e iscriversi in presenza oppure on line : https://energiaitalia.info/event/energy-conference-2023/

Rilascio di crediti formativi

L’Energy Conference avrà come sempre una forte valenza formativa e di aggiornamento per i professionisti di tutta Italia. Attraverso la partecipazione in presenza e on-line, sarà possibile ottenere i crediti formativi professionali grazie alla partnership degli Ordini e i Collegi co-organizzatori dell’evento, quali rappresentati: dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trapani, dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Trapani, dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di Marsala e dall’Ordine dei Periti Industriali di Trapani.

L’Energy Conference rappresenta anche un evento formativo per gli iscritti all’Ordine dei Giornalisti e Pubblicisti che possono iscriversi nell’apposita piattaforma: https://www.formazionegiornalisti.it/ .

Come ogni anno l’evento sarà preceduto dal tavolo tecnico dei relatori, Energy GreenVISION nella quale Energia Italia avrà il compito di raccogliere le analisi e i propositi per il miglioramento della filiera e di pubblicare il testo unico finale Energy GreenVISION Book.