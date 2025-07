A Pollina un’estate da vivere: grandi concerti, teatro sotto le stelle e tradizioni

Musica dal vivo, teatro classico, festival del gusto e tradizioni: l’estate 2025 di Pollina è pronta a regalare emozioni a residenti e turisti con un calendario fitto di appuntamenti. Dal 16 giugno al 5 settembre, il Comune ha organizzato un programma capace di valorizzare il patrimonio storico, artistico e gastronomico del territorio, con eventi che si svolgeranno tra Pollina e la frazione di Finale.

Un’offerta variegata, trasversale e inclusiva, che spazia dai grandi concerti alla prosa d’autore, dalle feste popolari ai laboratori per bambini. Il tutto ospitato in scenari suggestivi come il Teatro Pietrarosa e il Parco Urbano, immersi nella natura delle Madonie e con vista sul mare.

Concerti d’autore e serate indimenticabili

Tra gli eventi più attesi, ci sono i concerti di artisti noti del panorama musicale italiano. Il 12 agosto, la storica band PFM (Premiata Forneria Marconi) si esibirà al Teatro Parco Urbano di Finale, per una serata che promette grande musica e atmosfera unica. Il 16 agosto sarà invece il turno di Marco Masini, che porterà il suo nuovo tour sul palco dello stesso teatro. Seguiranno due appuntamenti imperdibili: il 22 agosto con il concerto “Piano Solo Tour” di Stefano Bollani al Teatro Pietrarosa, e il 23 agosto con Fabio Concato, per una serata all’insegna della canzone d’autore.

A questi si aggiunge il concerto di Danilo Sacco, storica voce dei Nomadi, il 12 luglio, e lo show musicale della cantante Neja, in programma il 9 agosto, preceduto dallo spettacolo di cabaret di Claudio Casisa.

Teatro classico, letteratura e iniziative per tutta la famiglia

Ampio spazio sarà riservato anche alla rassegna teatrale “I classici del Pietrarosa”, che porterà in scena quattro grandi opere della tradizione, curate dall’associazione Teatri Storici di Sicilia:

“Mandragola” (7 agosto)

(7 agosto) “Troiane” (11 agosto)

(11 agosto) “Medea” (19 agosto)

(19 agosto) “Cavalieri” (27 agosto)

Altrettanto significativa la rassegna “Metti un libro a teatro”, con trasposizioni sceniche di celebri romanzi interpretate da attori di fama:

Paolo Briguglia in “Un amore” di Dino Buzzati (18 agosto)

in “Un amore” di Dino Buzzati (18 agosto) Enrico Lo Verso in “Uno, nessuno e centomila” di Pirandello (20 agosto)

in “Uno, nessuno e centomila” di Pirandello (20 agosto) Alessio Vassallo in “Il grande Gatsby” di F.S. Fitzgerald (21 agosto)

Il calendario estivo di Pollina prevede anche importanti festival tematici, a cominciare dal Festival della Pizza (dal 17 al 20 luglio), giunto alla sua terza edizione, e il Valdemone Festival, storico appuntamento di teatro di strada e arti performative, che si terrà dall’1 al 3 agosto.

Altro evento da non perdere è la Sagra della Manna, in programma il 31 agosto, una delle manifestazioni più identitarie del territorio, simbolo della zona. Nella stessa giornata, spazio anche allo sport con la Up Hill Pollina, prima tappa del Campionato Coppa Sicilia di ciclismo.

Il calendario include anche eventi pensati per bambini e famiglie, come le due giornate al Pollina Adventure Park (30 luglio e 5 settembre) e l’iniziativa Estate Ragazzi, attiva dal 16 giugno al 20 luglio. Tra i progetti più emozionanti c’è Sanremo 3.0, un evento musicale e inclusivo realizzato con i giovani dell’associazione ArcheLab, in programma il 24 luglio.

A Pollina l’estate che unisce cultura, musica e comunità

Il cartellone estivo è stato pensato per offrire a tutti l’opportunità di vivere Pollina in tutte le sue sfaccettature.

Che siate amanti del teatro, della musica, della cucina o della natura, Pollina vi aspetta con una programmazione ricca, curata e coinvolgente. Per scoprire l’intero calendario degli eventi, segui la pagina ufficiale del Comune di Pollina su Facebook e non perdere gli appuntamenti dell’estate 2025!