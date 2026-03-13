Dai 18 ai 28 anni possono partecipare al Bando 2026 per il Servizio civile

CATANIA – A Catania, Aci Catena, Adrano e Mineo ci sono 54 posti per giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni appassionati di beni culturali. Possono partecipare al Bando 2026 per il Servizio civile universale (Scu) pubblicato dal ministero delle Politiche giovanili, e prestare servizio.

I vincitori saranno in servizio per un anno dalla prossima estate, in alcuni siti culturali gestiti dal Parco archeologico di Catania e della Valle dell’Aci. Il Parco archeologico di Catania e della Valle dell’Aci, diretto da Giuseppe D’Urso, è stato l’unico in Sicilia già dallo scorso anno ad ospitare 42 giovani impegnati del Servizio civile universale. Grazie a una convenzione con l’associazione Erei di Troina (Enna) che si occupa di formazione giovanile.

Il direttore del parco: “E’ stata un’esperienza positiva”

“Questo primo anno di gestione integrata dei siti, con la formula “ibrida” del personale del Parco archeologico di Catania affiancato dai giovani volontari del Servizio civile universale – ha detto D’Urso -. È stato per noi un’esperienza decisamente positiva. Tra le altre cose, ci ha consentito di aumentare le ore di apertura di alcuni siti al pubblico, offrendo quindi un servizio migliore alla comunità e agli operatori turistici del centro storico”. Il bando scade alle ore 14 dell’8 aprile.