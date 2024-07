A San Cristoforo la pistola nascosta nella culla, arrestato un 24enne

In azione i Falchi della Squadra mobile

CATANIA – Una pistola calibro 38 era nascosta, pericolosamente, all’interno di una culla. Conteneva 5 cartucce. L’arma clandestina era sotto il materasso. Per questo un 24enne di San Cristoforo è stato arrestato e portato in carcere dai Falchi della Squadra mobile.

I poliziotti erano andati a casa sua per controllarlo, mentre si trovava ai domiciliari. Nonostante questo, in pratica, sperava che la polizia non sospettasse quel singolarissimo nascondiglio. La polizia ha circondato l’intera area attorno alla casa e lo ha colto di sorpresa.

A seguito del ritrovamento della pistola detenuta, lo hanno arrestato e poi l’arresto, chiesto dalla Procura, è stato convalidato dal Gip.