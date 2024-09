A Triscina finisce l’era dell’abusivismo, arriverà la rete fognaria

Investimento da 13,8 milioni di euro

CASTELVETRANO (TRAPANI) – Consegnati a Castelvetrano, in provincia di Trapani, i lavori per la realizzazione della rete fognaria nella frazione costiera di Triscina. “Si va a dotare un luogo di grande attrazione turistica e di importanti prerogative ambientalistiche di un intervento da realizzare nei tempi previsti di 17 mesi che consentirà un risparmio all’anno di 257mila euro, servendo un’utenza pari a 26mila abitanti – ha affermato il subcommissario nazionale per la Depurazione Toto Cordaro -. Questo secondo il piano che la Struttura sta portando avanti per ridurre quanto più possibile, nei tempi del mandato, i disagi dei cittadini, eliminando le infrazioni comunitarie che sono state comminate al Paese”.

Il sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini e il subcommissario per la Depurazione Toto Cordaro

Con Cordaro erano presenti alla consegna anche il sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini e il Responsabile unico del progetto, ingegnere Cinzia Caradonna, oltre che i rappresentanti dell’impresa A.T.I. COMER COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL .

L’opera prevede un costo di 13.811.672,26 euro. L’intervento si articola per mezzo della suddivisione dell’area da collettare in nove bacini. Ciascuno di questi è costituito da una rete tubata per la raccolta dei reflui che da qui con impianto di sollevamento vengono fatti recapitare ad una vasca di raccolta e quindi al sistema di collettamento al depuratore comunale di via Errante Vecchia.

