Bolognetta, l’allegra invasione di maschere e visitatori per la “Festa Ru Nannu 25”

Un’allegra e colorata carovana di maschere, carri e musica ha invaso domenica 2 marzo le vie di Bolognetta in occasione della “Festa Ru Nannu 25”. Tantissima gente si è ritrovata in strada per festeggiare il Carnevale, senza neppure farsi intimidire dalla pioggia: tutti, dai più grandi ai più piccini, hanno sfilato in corteo fino al ballo in piazza e al rogo del “Nannu”, la tipica maschera bolognettese.

foto di Stefania Paternostro

Legame con la tradizione e recupero dell’identità sono ciò che ha caratterizzato il Carnevale di Bolognetta, che quest’anno ha richiamato molti visitatori anche dai comuni limitrofi come Marineo e Villafrati, ma anche da Palermo, che dista una trentina di chilometri da Bolognetta.

La “Festa Ru Nannu 25” è stata organizzata dalla Pro Loco Bolognetta, dal Forum delle Associazioni Bolognettesi e dal’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mary Elizabeth Smith, con il sostegno dell’Ars e dell’assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

foto di Stefania Paternostro

Ancora oggi, a Bolognetta rivive l’antica figura di “U Nannu”. Era consuetudine che Domenico e Salvatore Dardi, Filippo Malleo, Ciccino Salerno e Nino Castelbuono accompagnassero, vestiti in maniera estrosa, per le vie di Bolognetta un enorme pupazzo di paglia. “U Nannu” rappresentava l’anno trascorso e, per dare il benvenuto a quello nuovo, veniva bruciato. Da qui il nome di “Festa Ru Nannu”.

La sfilata dei gruppi in maschera è stato il clou degli eventi carnevaleschi con oltre 300 figuranti che hanno attraversato il paese da Piazza Bivio a Piazza Caduti in Guerra, riempiendo ogni angolo di un’atmosfera gioiosa, coriandoli, note musicali e coreografie. Al termine del corteo, alcuni gruppi sono stati premiati:

Primo premio “Nannu d’oro” (over 18) ai Pavoni (gruppo AVIS Bolognetta).

Primo premio “Niputi d’oro” (over 18) ai Bolosauri (gruppo informale di ragazzi tra i 15 e i 17 anni).

Premio “Cucinu babbu” per il gruppo più simpatico e coinvolgente ai “Mario Kart” (gruppo informale di amici).

In diversi punti del percorso della sfilata si sono svolte alcune attività collaterali come l’esibizione dei trampolieri di Simolandia di Renata Hausmann, balli in strada in via Torrebruna/via Roma, l’animazione in Piazza degli Emigranti, dj in Piazza Matrice e in Piazza Castelbuono.

In Piazza Caduti in Guerra, in attesa dell’arrivo dei gruppi mascherati, è stata allestita l’Osteria del Gusto, un villaggio enogastronomico gestito dalle imprese di ristorazione bolognettesi con degustazioni di pane, olio e vino locali, salsiccia, “sfinci” e “chiacchiere”. Un’altra maniera per sottolineare la fortissima vocazione all’enogastronomia di Bolognetta, che dal 2017 è “Città del Gusto”.

Sempre in piazza Caduti in Guerra, gran ballo finale in maschera e il falò del fantoccio del “Nannu”, un gesto ancestrale e iconico per lasciar spazio al futuro e salutare la primavera quasi alle porte.

foto di Stefania Paternostro

“Il nostro Carnevale è stato un grande successo – commenta il sindaco Smith -. È stata una festa divertente e senza eccessi, un momento di aggregazione sociale, di comunità, ma allo stesso tempo di apertura ai tanti visitatori che ci hanno scelto per conoscere le nostre tradizioni e rinnovarle insieme a noi. Il mio ringraziamento va alla Pro Loco Bolognetta, al Forum delle Associazioni Bolognettesi e a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito all’organizzazione di questa manifestazione. È un successo di tutti i bolognettesi che hanno messo cuore e anima per questa fenomenale festa”.