La Corte d'appello riformula la sentenza di primo grado

PALERMO – I giudici della seconda sezione della Corte d’appello di Palermo, presieduta da Fernando Sestito, hanno assolto perché il fatto non sussiste Emilia Filippello, ostetrica accusata di lesioni personali colpose aggravate.

La vicenda è iniziata nel 2015. Secondo l’accusa la dottoressa in servizio alla clinica Triolo Zancla a Palermo avrebbe messo in pericolo la vita di un nascituro procurandogli danni da asfissia non procedendo a un tempestivo parto cesareo e proseguendo il travaglio con parto naturale.

L’ostetrica, secondo l’accusa, avrebbe anche dichiarato il falso per avere scritto nel certificato di assistenza al parto che il neonato dopo cinque minuti dalla nascita, presentava uno stato di salute ottimale; che non aveva avuto necessità di rianimazione e che il parto era stato espletato mediante taglio cesareo.

La condanna in primo grado

In primo grado la donna era stata condannata a nove mesi di reclusione mentre la ginecologa Margherita Giunta, difesa all’avvocato Giuseppe Inzerillo, era stata assolta.

In appello l’avvocato dell’ostetrica Salvatore Sansone ha depositato una consulenza tecnica a cura di Antonio Luciano, medico specialista in ginecologia e Pierangela Fleres, dottoressa specialista in medicina legale. Anche i giudici della Corte d’appello hanno disposto una nuova perizia affidata a Michele Gulizzi, specialista in ginecologia, e Giacomo Badalamenti medico legale.

“Considerata l’imprevedibilità e imprevenibilità degli eventi che si sono rapidamente susseguiti senza dare spazio alla prevenzione dell’asfissia grave alla nascita che ha manifestato il neonato e considerato inoltre che la condotta espletata nella gestione del parto è esente da colpe, non è possibile riconoscere nesso di causa tra la condotta delle imputate e l’evento asfissia neonatale”, hanno scritto i periti nominati dalla corte. Su tali valutazioni medico legali la corte ha pronunciato l’assoluzione delle imputate con la formula più ampia.