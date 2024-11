Accusato di aver commesso serie di rapine in Sicilia: arrestato in Valtellina

Deve scontare una condanna divenuta definitiva a 7 anni e sei mesi

BELLANO (LECCO) – Un rapinatore seriale, per colpi messi a segno in Sicilia, è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Sondrio con gli agenti della Polstrada di Bellano (Lecco).

In carcere è stato rinchiuso un 26enne che era colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Catania, in quanto deve scontare una condanna divenuta definitiva a 7 anni e sei mesi.

Da qualche tempo si era trasferito nel capoluogo valtellinese, ma i poliziotti della Mobile negli ultimi tempi ne seguivano i movimenti, finché il giovane – nel tentativo di sfuggire al carcere – ha cercato di allontanarsi in auto dalla Valtellina, ma è stato bloccato sulla superstrada 36 del lago di Como, in territorio della provincia di Lecco. È stato rinchiuso nel carcere sondriese di via Caimi.