Acireale, approvata la mozione dem contro l’Autonomia differenziata

Il testo è passato con il sì degli "Azzurri". Interviene il sindaco

ACIREALE (CATANIA) – Il consiglio comunale di Acireale ha votato a larga maggioranza una mozione contro il disegno di legge proposto dal ministro per gli Affari regionali, il leghista Roberto Calderoli, sull’Autonomia differenziata.

L’iniziativa porta la firma del consigliere del Partito democratico Francesco Fichera. Sono soltanto tre i consiglieri che hanno votato contro: Alessandro Coco (che in aula ha fortemente criticato la mozione) e Matteo Sapienza della Lega e Giuseppe Ferlito (Fratelli d’Italia).

A favore della mozione dem anche Fabio Manciagli di Sud chiama Nord e i gruppi civici che fanno capo al sindaco Roberto Barbagallo e a Nicola D’Agostino, parlamentare regionale di Forza Italia, partito che a Roma sostiene il progetto redatto da Calderoli.

Interviene il sindaco

Il primo cittadino non intende parlare di caso politico e – contattato da Live Sicilia – ha dichiarato: “Io sono un sindaco – ha spiegato Barbagallo – e per me non può essere una questione di appartenenza politica, mi hanno eletto i cittadini, sono il sindaco del popolo che mi ha eletto e mi esprimo in quanto tale”.

“Io ritengo – ha aggiunto – che sia innanzitutto fondamentale che i livelli essenziali di prestazioni vadano individuati e definiti prima. Dal punto di vista infrastrutturale le regioni del meridione sono chiaramente sottosviluppate e non hanno gli stessi livelli di prestazioni rispetto alle regioni del nord e parliamo di servizi essenziali per i cittadini, quindi il timore che il divario aumenti in maniera esponenziale”.

“Questa mozione – conclude – dà un mandato al sindaco, che probabilmente non potrà intervenire in modo diretto, ma alza l’attenzione su un argomento importante per il futuro dei nostri figli e io spero che chi sia stato eletto nel meridione rifletta bene”.

Il Partito democratico

Soddisfazione, intanto, tra i dem acesi. “Il nostro partito ha sempre sostenuto che l’autonomia differenziata, così come proposta, rischia di creare disparità inaccettabili tra le diverse aree del Paese, penalizzando le regioni del Sud e le comunità più fragili”. Lo ha dichiarato Francesco Licciardello, segretario del circolo Pd di Acireale.

“Ringrazio – ha aggiunto – i colleghi consiglieri comunali, di diversa appartenenza politica, per avere consentito con il loro voto l’approvazione della mozione. Questo voto aggiunge un’ulteriore espressione di preoccupazione sul tema dell’autonomia differenziata e rafforza coloro che credono in un’Italia unita e solidale”.