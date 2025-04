Chiosco frequentato da pregiudicati: attività sospesa per 7 giorni

Il provvedimento del Questore

ACIREALE (CATANIA) – La Polizia di Stato ha sospeso temporaneamente l’attività di un chiosco-bar ubicato nel centro di Acireale. Era ritenuto un abituale ritrovo di pregiudicati.

Il provvedimento di sospensione ha una durata di 7 giorni ed è stato emesso dal Questore di Catania.

I poliziotti della squadra amministrativa del Commissariato di pubblica sicurezza di Acireale hanno notificato il provvedimento al gestore, dopo le diverse e costanti azioni di controllo dell’esercizio commerciale di somministrazione di alimenti e bevande, per tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico,

Nello specifico, gli agenti del Commissariato hanno avuto modo di constatare come il chiosco rappresentasse un luogo di incontro abituale di pregiudicati. Ritenuti responsabili di reati di particolare allarme sociale. In particolare, è stata rilevata la permanenza di soggetti pregiudicati soprattutto per reati in materia di stupefacenti. O segnalati in via amministrativa quali assuntori.

Per questo motivo, considerata peraltro la vicinanza del chiosco-bar con uno spazio pubblico frequentato soprattutto da minori, sono state poste in essere azioni più incisive volte a contrastare il sempre più diffuso utilizzo delle droghe tra i giovani.