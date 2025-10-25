Acireale, l’acqua divide il Consiglio: confronto politico su Sogip

Approvata la mozione Ferlito-Di Mauro

ACIREALE (CATANIA) – Il futuro di Sogip, la prospettiva della Sie e le tariffe legate ai servizi idrici hanno costituito il momento centrale della seduta del Consiglio comunale di ieri, durante la quale si è sviluppato un approfondito dibattito, culminato nell’approvazione di una mozione del consigliere Giuseppe Ferlito, modificata attraverso i suggerimenti del consigliere Enzo Di Mauro.

Al termine dei lavori il sindaco, Roberto Barbagallo, ha osservato che: “Nel 2014 abbiano trovato una società prossima al fallimento e con le quote di Acienergia sequestrate e pignorate, pronte per essere messe all’asta. Le condizioni del disastro finanziario derivano dall’aver il Comune imposto alla Sogip l’accollo del pagamento dei pozzi che hanno determinato, ovviamente, alla Sogip una shock di carattere finanziario, perché mai e poi mai avrebbe potuto sostenere il carico finanziario di oltre 7 milioni di euro. I nostri buoni uffici hanno ripristinato una condizione di fiducia con l’Enel, ottenendo il dissequestro delle quote di Acienergia ed una dilazione dei pagamenti che hanno salvato la società”.

Un commento all’insegna del massimo pragmatismo quello del primo cittadino, al quale si aggiunge la riflessione del presidente del Consiglio comunale, Michele Greco.

“Il dibattito consiliare – ha detto – scaturito dalla mozione presentata dal Consigliere Ferlito sulla gestione unica del servizio idrico ha evidenziato criticità e incongruenze che il nostro Consiglio comunale non può e non vuole ignorare. Come consiglieri comunali della Città abbiamo più volte dibattuto sui rischi connessi al traghettamento verso una gestione unica che appare ogni giorno di più una scelta penalizzante per gli acesi e continueremo ad impegnarci affinché i nostri concittadini possano continuare a avere un servizio efficiente a costi sostenibili. Ringrazio il dott. Salvatore Messina e l’avv. Giovanni Calabretta per la loro presenza in aula e per avere contribuito al buon andamento dei lavori, tutti i consiglieri comunali per l’apporto significativo dato al dibattito e, in particolare, i consiglieri Enzo Di Mauro e Giuseppe Ferlito promotori di questa seduta”.