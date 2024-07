Acireale, negozio mobile trasformato in un ristorante: sanzioni

I controlli della Polizia

ACIREALE (CATANIA) – Un negozio mobile di alimentari era stato trasformato in un ristorante, con tavoli, sedie e una struttura a coprire il tutto. Gli agenti del Commissariato di Acireale, insieme alla Polizia Locale e all’Asp, hanno controllato e sanzionato il locale.

Il negozio mobile, si legge in un comunicato della Questura di Catania, era stato di fatto trasformato in una cucina adibita ad attività di ristorazione, tramite la copertura con una struttura, con servizio assistito per circa 60 tavoli e 120 sedie. Dai controlli è emerso che l’attività non aveva autorizzazione amministrativa e SCIA Sanitaria.

Neanche la cucina era conforme alle autorizzazioni possedute dal titolare, che nei giorni scorsi era stato già sanzionato per aver violato le disposizioni sull’apertura di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

Gli accertamenti eseguiti dalla Polizia presso lo Sportello unico per le attività produttive del Comune hanno confermato la mancanza delle autorizzazioni e dunque è stata emessa un’ordinanza di chiusura dello spazio.