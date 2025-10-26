L'intervento dei militari di Guardia Mangano e i nuclei cinofili di Nicolosi

ACIREALE (CATANIA) – I carabinieri hanno arrestato un 27enne residente ad Acireale per spaccio di marijuana. Gli inquirenti attribuiscono a lui la detenzione ai fini di spaccio di oltre 8 chili di erba, in parte con un principio attivo elevatissimo. Lo hanno arrestato i militari della stazione di Guardia Mangano, con il supporto del Nucleo Cinofili di Nicolosi e dell’infallibile fiuto del cane antidroga “King”.

L’operazione è scaturita da una mirata e articolata attività info-investigativa condotta dai militari dell’Arma. Gli inquirenti hanno raccolto elementi circa un possibile traffico di stupefacenti nella zona di Santa Maria Ammalati, frazione di Acireale. In base a questi indizi, hanno predisposto il monitoraggio del territorio, concentrandosi su di lui.

Il servizio disposto dall’Arma

E’stato, dunque, organizzato un servizio, per approfondire le ipotesi investigative, procedendo alla perquisizione dell’abitazione e dell’auto del 27enne. L’intervento ha dato esiti immediatamente positivi. Nel garage, il cane “King” ha indirizzato il suo conduttore verso una grossa scatola contenente 8 buste in plastica sigillate piene di marijuana, per un peso complessivo di 4,110 chilogrammi.

Le ricerche, estese all’intera proprietà, hanno portato inoltre al rinvenimento di una seconda grossa scatola con 6 buste sigillate per un peso di più di 3chilogrammi. Era nascosto nel piano superiore. Un altro chilo circa era nascosto in un altro locale, con un bilancino di precisione perfettamente funzionante.

L’elevato contenuto di delta-9-thc

Complessivamente, i Carabinieri hanno sequestrato oltre 8 kg di marijuana pronta per la suddivisione e l’immissione sul mercato illecito. Le successive analisi di laboratorio hanno confermato un elevato contenuto di delta-9-THC puro, ben al di sopra dei limiti consentiti dalla legge, attestando così la natura stupefacente della sostanza sequestrata.