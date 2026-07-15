La decisione in via precauzionale. Analisi in corso

Numerose segnalazioni da parte dei cittadini hanno fatto scattare le verifiche sulla rete idrica di Gela dopo che, da martedì 14 luglio, l’acqua distribuita in diversi quartieri della città ha iniziato a presentare un odore insolito. In via precauzionale il sindaco Terenziano Di Stefano ha invitato la popolazione a non utilizzare l’acqua per scopi alimentari fino al completamento degli accertamenti. Le verifiche sono state richieste al gestore del servizio idrico, la società italo-spagnola Caltaqua.

Acqua sotto esame a Gela

Il problema è stato segnalato da numerosi residenti, che hanno riferito la presenza di un odore inconsueto nell’acqua che arriva dai rubinetti delle abitazioni di Gela. Le comunicazioni dei cittadini sono giunte anche al Comune, che ha immediatamente attivato gli uffici tecnici per effettuare le necessarie verifiche insieme al gestore del servizio.

L’invito del primo cittadino

In attesa dei risultati delle analisi, il sindaco Terenziano Di Stefano ha disposto una misura precauzionale, invitando i cittadini a non utilizzare l’acqua per uso alimentare. L’amministrazione comunale ha reso noto che sono tuttora in corso controlli tecnici e analisi di laboratorio per accertare l’origine dell’anomalia.

Si attendono gli esiti delle verifiche

Dal Comune spiegano che gli esiti degli accertamenti saranno comunicati non appena disponibili. “Sono attualmente in corso le analisi e le verifiche tecniche e di laboratorio. Non appena saranno disponibili gli esiti ufficiali, il Comune provvederà ad informare tempestivamente la cittadinanza con la massima trasparenza“, fanno sapere dagli uffici.

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