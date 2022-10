ACR Messina, tris dell’Audace Cerignola nello scontro salvezza

La compagine di Auteri cade con un netto 3-0 nella sfida del "Monterisi" valida per la settima giornata del girone C di Serie C

CALCIO-SERIE C 1' DI LETTURA Condividi

1' DI LETTURA MESSINA – Continua il momento negativo del Messina nel girone C di Serie C. La compagine di Auteri non riesce a dare continuità al primo successo ottenuto nell’ultima giornata contro il Giugliano e cade, in maniera netta, nello scontro salvezza in casa dell’Audace Cerignola valido per la settima giornata di campionato. Un 3-0 senza storia allo stadio “Monterisi”, frutto dei gol di Achik nel primo tempo e di D’Andrea e Malcore su calcio di rigore nella ripresa. Resta complicata, alla luce di questa nuova sconfitta, la situazione di classifica dei peloritani in piena zona retrocessione con soli 4 punti in sette partite.

Articoli Correlati SERIE C Condividi SERIE C Condividi SERIE C Condividi CALCIOMERCATO - SERIE C Condividi CALCIO - SERIE C Condividi SERIE C Condividi SERIE C Condividi CALCIO - SERIE C Condividi

Le nostre top news in tempo reale su Telegram: mafia, politica, inchieste giudiziarie e rivelazioni esclusive. Segui il nostro canale

UNISCITI

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI