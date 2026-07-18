 Addaura, il giallo si infittisce. Ritrovate diverse buste di proiettili
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La prima chiamata al 112 è stata di una donna
1 min di lettura

PALERMO – Il giallo si infittisce. Una, due, tre buste di proiettili. È un susseguirsi di ritrovamenti in fondo al mare dell’Addaura.

Giallo all’Addaura

La prima chiamata al 112 è stata di una donna che ha ripescato assieme al figlio una busta di plastica chiusa ermeticamente con all’interno proietti inesplosi di pistola.

Subito sono stati allertati i carabinieri del Nucleo radiomobile.

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Nel frattempo la scena si è ripetuta. Un altro bagnante ha trovato altre buste con lo stesso contenuto.

Sul lungomare Cristoforo Colombo potrebbe essere necessario l’intervento dei sub per esplorare lo specchio di mare dove si ripetono ritrovamenti.

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