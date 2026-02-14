L’addio a Orazio Russo, il cordoglio del Catania Fc

"Ti porteremo sempre nel cuore"

CATANIA – Una nota con la quale il Catania Fc, ha espresso il suo cordoglio per il responsabile del vivaio rossoazzurro, Orazio Russo. Il commiato del club etneo.

L’addio a Orazio Russo

“Il Presidente Rosario Pelligra, il Vice Presidente e Amministratore Delegato Vincenzo Grella e il Catania Football Club in tutte le sue componenti esprimono profondo dolore per la scomparsa di Orazio Russo, uomo di grandi valori. Da responsabile del settore giovanile, da tecnico e da calciatore, per il Catania ha sempre speso le sue grandi qualità con orgoglio e senso d’appartenenza.

Siamo e saremo vicini alla famiglia Russo. Addio Orazio, ti porteremo sempre nel cuore”.