 L'addio a Orazio Russo, il cordoglio del Catania Fc
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

L’addio a Orazio Russo, il cordoglio del Catania Fc

"Ti porteremo sempre nel cuore"
IL COMMIATO
di
1 min di lettura

CATANIA – Una nota con la quale il Catania Fc, ha espresso il suo cordoglio per il responsabile del vivaio rossoazzurro, Orazio Russo. Il commiato del club etneo.

L’addio a Orazio Russo

“Il Presidente Rosario Pelligra, il Vice Presidente e Amministratore Delegato Vincenzo Grella e il Catania Football Club in tutte le sue componenti esprimono profondo dolore per la scomparsa di Orazio Russo, uomo di grandi valori. Da responsabile del settore giovanile, da tecnico e da calciatore, per il Catania ha sempre speso le sue grandi qualità con orgoglio e senso d’appartenenza. 

Siamo e saremo vicini alla famiglia Russo. Addio Orazio, ti porteremo sempre nel cuore”.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Si parla di: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI