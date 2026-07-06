Fatale un male incurabile che non le ha dato scampo

PALERMO – “Buon vento, Federica. Il ricordo di una presenza preziosa che ci ha lasciati per un improvviso male incurabile”, è il saluto che il circolo Albaria di Mondello riserva a Federica Manzo venuta a mancare nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 luglio, colei che gestiva il sito del circolo e si occupava di numerosissimi aspetti riguardanti l’organizzazione di eventi e non solo.

“Ci sono persone che, pur lavorando spesso lontano dai riflettori, diventano parte autentica della vita di un Club, delle sue giornate, delle sue regate e dei suoi ricordi più belli. Federica era una di queste persone. Dolce, gentile, disponibile. Una presenza discreta ma luminosa, capace di lasciare il segno non con il rumore, ma con la cura, con il sorriso, con quella bontà semplice e autentica che si riconosce subito e che non si dimentica”.

Il ricordo del padre

“Sono troppo sconvolto e stanco per raccontarvi della mia amata figlia Federica. Ed è troppo facile per un padre descrivere la propria amata figlia come una giovane donna dalle doti umane e professionali eccezionali”, a scriverlo sul proprio profilo Facebook è Vincenzo Manzo, padre di Federica.

“Approfitto quindi di condividere con quanti mi conoscono e con quanti hanno conosciuto la mia amata figlia Federica quello che hanno scritto sulla pagina di Facebook gli amici del Circolo Velico Albaria di Mondello sulla mia amata figlia Federica.

“Aveva un sorriso tutti”

“Federica aggiustava sempre tutto”,racconta chi la conosceva e la frequentava al Circolo Albaria, quello che per lei era una seconda casa.

“Questo male incurabile non le ha dato scampo. Viva una vita intesa, non si risparmiava, era sempre disponibile per tutti, aveva sorrisi per chiunque. Un vero punto di riferimento per il circolo”.

“Gestiva il sito e le pagine social del nostro circolo in maniera impeccabile. Amava questo circolo e lo dimostrava quotidianamente. Non si fermava davanti a nulla, quando iniziava a lavorare portava a termine il lavoro senza guardare l’orologio”.

“Ci stringiamo alla sua famiglia e a tutte le persone che le hanno voluto bene, davanti a una perdita che sembra impossibile da accettare. Ma insieme al dolore resta la gratitudine: la gratitudine di aver conosciuto una persona buona, un’anima pulita, capace e generosa, che ha dato tanto senza mai chiedere nulla in cambio”.

I numerosi messaggi

In tantissimi hanno voluto scrivere un messaggio per Federica. C’è chi scrive: “Ricordo la sua gentilezza il suo sorriso”, ma anche “ho avuto la fortuna e il privilegio di conoscerla quando era più piccola e già allora si notava per sua dolcezza, semplicità e disponibilità verso gli altri. Entrava sempre in punta di piedi e in un punta di piedi se n’è andata”.

Tra i tanti massaggi c’è anche chi scrive: “Mi si spezza il cuore…buon viaggio Fede, non dimenticheremo mai il tuo sorriso”, e ancora :”Che tristezza. Federica era dolcissima”.

I funerali di Federica Manzo saranno domani, martedì 7 luglio, alle ore 8.30 presso la chiesa Sacra Famiglia di Via Ausonia. Il circolo per ricordarla nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 luglio esporrà le bandiera a mezz’asta