Adrano, due mezzi in fiamme: si indaga sulla pista dolosa

Il proprietario dei veicoli è un marocchino che lavora nelle campagne

ADRANO (CATANIA) – Due mezzi in fiamme, la notte scorsa, ad Adrano, in provincia di Catania. Si tratterebbe, secondo gli investigatori, di un gesto di matrice dolosa.

Adrano: mezzi in fiamme

Il primo mezzo a essere preso di mira è una Jeep Renegade, che era in sosta in vico Ottone. Ignoti hanno mandato in frantumi il lunotto posteriore per poi gettare del liquido infiammabile all’interno dell’abitacolo che ha riportato seri danni. Sul posto è poi arrivata la Polizia di Stato del locale Commissariato. I

l secondo mezzo, un furgone utilizzato per il trasporto di braccianti agricoli, in sosta in piazza Sant’Agostino, è andato invece completamente distrutto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento e i Carabinieri della Stazione di Ragalna.

Le indagini

Le indagini avviate dalle forze dell’ordine hanno appurato che i due mezzi appartengono allo stesso proprietario, un marocchino che lavora nelle campagne. Si indaga quindi per risalire all’autore del gesto cercando di ricostruire le dinamiche relazionali della vittima avute nelle ultime ore.

Gli investigatori si stanno avvalendo anche della visione di immagini registrati da impianti di videosorveglianza presenti nelle zone interessate.