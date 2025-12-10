Aereo perde quota e si schianta su un’auto – VIDEO

Un aereo ultraleggero ha perso potenza mentre sorvolava Merritt Island, nella contea di Brevard (Florida), finendo per tentare un atterraggio d’emergenza direttamente sull’Interstate-95.
Durante la manovra, il velivolo ha urtato una Toyota Camry in transito finendo sopra il tettuccio della vettura. La scena è stata documentata dalla dashcam di un’auto che procedeva dietro a quella coinvolta nell’incidente.
Nel filmato diffuso online si nota il Beechcraft 55 spuntare da destra con il carrello già estratto, mentre perde rapidamente quota. Il piccolo aereo non riesce a scansare la Camry che in quel momento percorre l’autostrada. L’impatto è violento: il velivolo colpisce la vettura, rimbalza sull’asfalto e finisce sopra l’auto.
Florida, aereo atterra in autostrada
La corsa di entrambi i mezzi si conclude contro il guardrail dell’Interstate-95. Alla guida dell’auto c’era una donna di 57 anni, che ha riportato ferite lievi. I due occupanti dell’ultraleggero, il pilota e un passeggero, entrambi 27enni, ne sono usciti senza conseguenze.
I vigili del fuoco della Brevard County sono intervenuti per prestare assistenza e mettere in sicurezza l’area.
La Federal Aviation Administration, interpellata da Fox News Digital, ha confermato che il velivolo aveva registrato una “perdita di potenza in entrambi i motori”. Alcune foto dell’incidente mostrano il bagagliaio accartocciato dell’auto e l’aereo che sembra aver perso il muso e il carrello.
