Aereo perde quota e si schianta su un’auto – VIDEO

Atterraggio d'emergenza in autostrada. L'incidente ripreso da una dashacam

Un aereo ultraleggero ha perso potenza mentre sorvolava Merritt Island, nella contea di Brevard (Florida), finendo per tentare un atterraggio d’emergenza direttamente sull’Interstate-95.

Durante la manovra, il velivolo ha urtato una Toyota Camry in transito finendo sopra il tettuccio della vettura. La scena è stata documentata dalla dashcam di un’auto che procedeva dietro a quella coinvolta nell’incidente.

Nel filmato diffuso online si nota il Beechcraft 55 spuntare da destra con il carrello già estratto, mentre perde rapidamente quota. Il piccolo aereo non riesce a scansare la Camry che in quel momento percorre l’autostrada. L’impatto è violento: il velivolo colpisce la vettura, rimbalza sull’asfalto e finisce sopra l’auto.

@dailymail A small multi-engine aircraft slammed into traffic on a major Florida highway on Monday night. The Beechcraft 55 plane was attempting an emergency landing when it smashed into a Toyota Camry on Interstate 95 near Orlando. The pilot had reported engine problems moments earlier. The crash sent debris flying across the road and left the sedan crushed near the median barrier. #plane #orlando #interstate95 ? ViralHog ♬ original sound – Daily Mail – Daily Mail

Florida, aereo atterra in autostrada

La corsa di entrambi i mezzi si conclude contro il guardrail dell’Interstate-95. Alla guida dell’auto c’era una donna di 57 anni, che ha riportato ferite lievi. I due occupanti dell’ultraleggero, il pilota e un passeggero, entrambi 27enni, ne sono usciti senza conseguenze.

I vigili del fuoco della Brevard County sono intervenuti per prestare assistenza e mettere in sicurezza l’area.

La Federal Aviation Administration, interpellata da Fox News Digital, ha confermato che il velivolo aveva registrato una “perdita di potenza in entrambi i motori”. Alcune foto dell’incidente mostrano il bagagliaio accartocciato dell’auto e l’aereo che sembra aver perso il muso e il carrello.

