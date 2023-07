Aeroporti, Savarino: “Rivedere la governance degli scali siciliani”

"Mettere ordine nel caos"

PALERMO – “L’emergenza di questi giorni dovuta all’incendio che ha interessato l’aeroporto Fontanarossa di Catania e le purtroppo note e cicliche notizie relative all’allarme caro-voli mostrano la valenza della proposta depositata mesi fa da Fratelli d’Italia, di cui io sono prima firmataria: ‘Norme per l’organizzazione del sistema aeroportuale delle isole siciliane’, un disegno di legge per ridisegnare il quadro strategico generale d’azione degli scali siciliani e garantire efficienza e accessibilità al traffico aeroportuale in Sicilia”. Lo dice la deputata di FdI all’Ars, Giusi Savarino.

“Occorre dotare senza indugio il comparto aeroportuale siciliano di una governance che garantisca maggiore competitività e potere contrattuale dei nostri scali nei confronti delle compagnie aeree e che incrementi le sinergie tra le aerostazioni per poter gestire situazioni emergenziali come quella in corso – prosegue -. Nonostante vadano riconosciuti e apprezzati gli sforzi profusi dai gestori degli scali siciliani, non appare possibile procrastinare oltre la riorganizzazione dell’intero settore”.