Aeroporto ad Agrigento, Schifani: “Tema da affrontare con attenzione”

Le parole del presidente della Regione

PALERMO- “Ritengo opportuno attendere di conoscere ulteriori e più precisi dettagli sul progetto da parte del Ministero delle Infrastrutture. Si tratta di un tema certamente rilevante per il territorio, che merita di essere affrontato con la dovuta attenzione, attraverso una programmazione basata su dati concreti”.

Lo dice interpellato dall’ANSA il presidente della Regione Renato Schifani in riferimento al progetto per la realizzazione di un aeroporto ad Agrigento. “In questo quadro – dice Schifani – , appare importante che iniziative di tale portata possano svilupparsi nell’ambito di una piena e costruttiva concertazione con la Regione Siciliana. Sarà inoltre utile approfondire con chiarezza le eventuali fonti di finanziamento, la sostenibilità economica dell’opera, le stime sui flussi di passeggeri, i costi di gestione e mantenimento della struttura, così da valutarne al meglio l’effettiva utilità e l’integrazione con la rete aeroportuale già presente in Sicilia”.

“Il mio governo guarda con attenzione a tutte le opportunità di sviluppo per Agrigento e per il territorio, con la disponibilità a un confronto istituzionale serio e condiviso, nell’interesse della crescita dell’isola” conclude.