Aeroporto di Catania, arrestato un 24enne ricercato per furti e rapine

L'uomo era imbarcato su un volo proveniente dalla Romania

CATANIA – Un giovane rumeno di 24 anni è stato arrestato all’aeroporto di Catania dagli agenti della Polizia di Frontiera. L’uomo, si legge in un comunicato della Questura, ha un curriculum criminale fatto di condanne e di diversi reati commessi in provincia di Catania, come furti e rapine a Sant’Agata Li Battiati, Risposto e Taormina.

L’uomo si era reso finora irreperibile ma l’attività dei poliziotti ha assicurato alla giustizia il pregiudicato. Grazie a controlli e accertamenti incrociati gli agenti della Polizia di frontiera lo hanno individuato a bordo di un volo per Catania decollato da Iasi, in Romania.

Catania, l’arresto in aeroporto

Dopo aver fatto le verifiche del caso i poliziotti hanno atteso l’uomo al gate, dove non appena sbarcato è stato fermato e arrestato con un provvedimento della Procura Distrettuale di Catania di esecuzione pene concorrenti, con ordine di carcerazione che pendeva a suo carico a seguito di condanne del Tribunale di Catania.

Più volte condannato per evasione e per reati contro il patrimonio, il 24enne dovrà scontare una pena di 4 anni e 7 mesi di reclusione, nel carcere di Piazza Lanza, a Catania, dove, ultimati gli accertamenti di rito, è stato condotto dagli agenti della Polizia di Stato.