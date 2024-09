Aeroporto di Catania, ruba occhiali e caciotte nei negozi: denunciata

La donna, originaria di Agrigento, stava partendo per la Germania

CATANIA – Una donna di 37 anni originaria di Agrigento in partenza per la Germania dall’aeroporto di Catania è stata denunciata dalla polizia di frontiera per essersi appropriata di alcune caciotte e di un paio di occhiali dagli scaffali da alcuni negozi dello scalo aereo. Deve rispondere di furto aggravato.

I furti all’aeroporto di Catania

Dopo aver ricevuto una denuncia di furto da parte del dipendente di uno dei negozi, i poliziotti hanno iniziato una attività di indagine che ha portato all’individuazione della presunta autrice dei furti, che è stata identificata grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, che l’hanno registrata mentre si impossessava degli oggetti che non ha pagato prima di uscire dei negozi.

La donna è stata così bloccata prima che riuscisse partire alla volta di Memmingen e agli agenti ha consegnato quello che aveva rubato, prelevando parte della refurtiva anche da sotto la canotta.Gli agenti hanno acquisito le denunce da parte dei responsabili dei punti vendita interessati.