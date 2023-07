Aeroporto di Catania, i voli Ryanair in partenza e arrivo oggi

Operatività ridotta nello scalo, in funzione solo il terminal C

1' DI LETTURA

CATANIA – Aeroporto di Catania ancora a operatività ridotta, a causa dell’incendio che nella notte tra domenica e lunedì ha colpito il terminal A. Alcuni dei voli in arrivo e in partenza utilizzeranno il terminal C dello scalo catanese, mentre gli altri sono stati dirottati su Comiso, Palermo e trapani.

Aeroporto di Catania, i voli di oggi della Ryanair

Ecco i voli Ryanair che oggi arriveranno e partiranno da Catania, utilizzando il terminal C:

Arrivi

Ryanair FR 2261 da Bergamo BGY 17:25 Ryanair FR 1019 da Torino TRN 18:10 Ryanair FR 1087 da Bologna BLQ 19:35 Ryanair FR 8268 da Pisa PSA 20:30 Ryanair FR 6278 da Budapest BUD 21:00

Partenze

Ryanair FR 2262 per Bergamo BGY ore 17:55 Ryanair FR 1020 per Torino TRN ore 18:40 Ryanair FR 1088 per Bologna BLQ ore 20:05 Ryanair FR 8269 per Pisa PSA ore 21:00 Ryanair FR 6279 per Budapest BUD ore 21:50