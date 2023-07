Le cause del rogo: ipotesi e nuovo sopralluogo

I Vigli del Fuoco tornano al Terminal arrivi: quello che si intuisce è che la scintilla possa essere scattata dall'ala ovest

1' DI LETTURA

CATANIA – Nella giornata di oggi, i Vigili del Fuoco torneranno al Terminal arrivi dell’aeroporto. Vanno, infatti, ancora appurate le cause che hanno portato ad un incendio che avrebbe potuto arrecare danni e conseguenze per peggiori.

Nella giornata di ieri dal Comando di via Cesare Beccaria hanno subito puntualizzato: “Riguardo l’incendio in aerostazione della notte scorsa, nella giornata di domani, si svolgeranno ulteriori e più approfonditi accertamenti tecnici a cura del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, volti a stabilirne, verosimilmente, origini e cause.Dunque, prima della conclusione dei necessari sopralluoghi e delle conseguenti valutazioni, non verranno rilasciate comunicazioni ufficiali da parte nostra”.

Le prossime ore ci diranno qualcosa in merito alle cause del rogo.

Eppure, qualcosa lo si comincia ad intuire in quella che è la ricostruzione di una narrazione che domenica sera ha fatto scattare l’allarme.

Quello che si sa è che la scintilla sarebbe partita dall’area ovest del Terminal, nella zona del noleggio auto e verso la vecchia Stazione Morandi. Un corto circuito scattato da un condizionatore d’aria? Il troppo caldo che ha contribuito ad accendere la miccia?

Solo ipotesi e suggestioni: oggi, come detto, i tecnici dei Vigili del Fuoco saranno nuovamente sul posto.

In attesa di una risposta che servirà a fare chiarezza.