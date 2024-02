Aeroporto di Palermo: a gennaio il 6,75% di passeggeri in più

I dati sono confortanti

PALERMO – E’ stato il miglior gennaio di sempre per lo scalo aereo palermitano, che registra l’aumento del 6,75% di passeggeri (446.296 contro 418.094 di gennaio 2023) e la crescita dell’11,88% di voli (3.447 contro 3.081 di gennaio 2023). “Registriamo una progressione costante del traffico aereo e del numero dei passeggeri in transito – dice Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo -, e questo grazie all’impegno costante di Gesap. Il lavoro continua. andiamo avanti con l’ammodernamento delle infrastrutture, con l’aggiunta di servizi e nuove tecnologie, non perdendo di vista la sostenibilità ambientale”.