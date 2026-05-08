Quattro ore di protesta dalle 12 alle 16

PALERMO – Le segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, UiltrasportI e Ugl trasporto aereo hanno proclamato per lunedì 11 maggio uno sciopero di quattro ore, dalle 12 alle 16, dei lavoratori delle società di handling operative all’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo, GH Palermo, Aviapartner Palermo e ASC Handling.

Alla base della protesta, spiegano le organizzazioni sindacali, le condizioni di lavoro del personale di terra, ritenute non più sostenibili. In particolare vengono segnalate carenze negli spazi destinati alla refezione, assenza di spogliatoi adeguati e mancanza di armadietti per la custodia di effetti personali e dispositivi di protezione individuale.

I sindacati denunciano inoltre il mancato raggiungimento di una soluzione logistica definitiva e criticano, da un lato, il gestore aeroportuale Gesap e, dall’altro, le società di handling per il mancato riscontro alle richieste avanzate.