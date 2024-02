Aeroporto di Trapani-Birgi: 25 rotte estive, ecco quali sono

Il presidente di Airgest Ombra illustra le previsioni

TRAPANI – È stata presentata all’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani-Birgi la stagione estiva 2024 alla presenza dei sindaci del trapanese, del Distretto turistico della Sicilia Occidentale, di Federalberghi, dei rappresentanti sindacali e delle attività turistiche.

Le rotte estive

Il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, ha illustrato le previsioni per il 2024 e le rotte della stagione “estiva”. Per le rotte “estive” (dal 31 marzo al 29 ottobre) è stata avanzata una previsione di circa 1 milione e 100 mila passeggeri. Le rotte sono 25, 11 nazionali e 14 internazionali. Tra le rotte nazionali ci sono Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Napoli, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Treviso, Pantelleria, Forlì. Tra quelle estere Charleroi, Bod Bordeau, Billund, Bratislava, Dusseldorf, Karlsluhe Baden Baden, Malta, Manchester, Porto, Riga, Siviglia, Tolosa e Katowice in Polonia. I voli sono operati da Ryanair, tranne quello per Pantelleria coperto con la continuità territoriale dalla Danish air transport con il marchio VolidiSicilia.

Le previsioni

“Una previsione di un milione di passeggeri, rispetto ai numeri del recente passato – ha dichiarato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra – potrebbe essere una buona notizia ma non ci basta. Per far crescere l’aeroporto di Trapani servono risorse e promozione da parte del territorio. Il nostro aeroporto – ha specificato il presidente di Airgest – genera un ritorno economico pari a 45 volte ogni euro investito. Possiamo aspirare a 2 milioni di passeggeri all’anno ma è un traguardo che si raggiunge tutti insieme”.